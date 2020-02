Première défaite pour Teddy Riner depuis plus de 9 ans à moins de six mois des JO de Tokyo

Teddy Riner est tombé. Invincible depuis plus de neuf ans, le double champion olympique français de judo a été battu, ce dimanche, au 3e tour du tournoi de Paris, battu au Golden score par le Japonais Kokoro Kageura, qui a mis un terme à une impressionnante série de 154 victoires consécutives.

Il fallait remonter au 13 septembre 2010 pour retrouver sa dernière défaite. C’en était suivi un règne sans partage du colosse tricolore décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories) et double champion olympique à Londres en 2012 puis à Rio quatre ans plus tard. Et il vise un triplé inédit, cet été, à Tokyo.

Dans cette quête, seulement réalisée en poids léger par le Japonais Tadahiro Nomura (1996, 2000 et 2004), Riner avait décidé de s’aligner au Paris Grand Slam, où il n’était plus monté sur les tapis depuis sept ans. Sans être au meilleur de sa forme en raison notamment d’un automne perturbé par une côte cassée à l’entraînement, qui l’avait contraint de renoncer aux Grand Slam d’Abou Dhabi et de Perth, et un léger surpoids d’une petite dizaine de kilos.

Et il n’a pas fallu très longtemps pour s’en apercevoir. Dès son premier combat, il est apparu emprunté en ne venant à bout du Hongrois Richard Sipocz qu’après plus de deux minutes dans le golden score, la prolongation après les quatre minutes de temps réglementaire, aux pénalités (3-2). Il a ensuite écarté l’Autrichien Stephan Hegyi par ippon, mais toujours au golden score. Et le troisième golden score lui a été fatal. Incapable de trouver la faille, il a été surpris par Kokoro Kageura, n°2 japonais des lourds. Un adversaire qui lui avait déjà posé des soucis en octobre dernier au 1er tour Grand Slam Brasilia, mais il avait fini par faire respecter sa loi.

L’histoire a été toute autre ce dimanche. «C’est un échec, a reconnu Teddy Riner. Je me suis senti très bien niveau judo. Mais il m’a manqué un peu d’explosivité et d’agressivité. Il y a une remise en question.» Si cette défaite n'a rien de rassuant à six mois des JO de Tokyo, il s’est voulu rassurant et ne cède surtout pas à la panique. «Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive maintenant, a-t-il concédé. Même si c'est dommage qu'elle arrive à Paris devant mon public. Ça va me permettre de mieux bosser et surtout de bien préparer ces JO. Car, je le répète, l’objectif ce sont les Jeux Olympiques et de gagner au Japon. Cette défaite va me permettre de savoir ce que j’ai à bosser.» Il n’y a plus qu’à se remettre au boulot pour que le roi Teddy retrouve son trône.