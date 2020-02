Un maillot aux couleurs du Qatar pour le PSG ?

Les maillots du PSG pour la saison prochaine commencent à fuiter. Si rien n’est encore officiel, le club de la capitale devrait arborer le mythique maillot «Hechter» pour son cinquantenaire. En revanche, son troisième jeu de maillot pourrait être plus original avec une référence aux propriétaires qataris du club.

Selon le site footyheadlines, toujours très bien renseigné sur le sujet, la tunique «third» des Parisiens, ainsi que le short et les chaussettes, serait à grande dominante bordeaux, qui n’est pas sans rappeler les couleurs du Qatar.

Le col et les manches seront noir et blanc alors que le sponsor, l’équipementier, le logo ou encore le numéro seront dorés. Cette informations a été confirmé par le site CulturePSG. Ces maillots devraient essentiellement être portés par Marquinhos et ses coéquipiers lors des matchs de Ligue des champions.

Il succédera au maillot orange fluo de cette saison, qui n’avait pas fait l’unanimité auprès des supporters. Et au regard des premiers commentaires sur les réseaux sociaux, il n’est pas certain que son successeur ait davantage de succès.