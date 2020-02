Le Stade Rennais traverse une zone de turbulences et risque de tout gâcher

Tout allait pourtant bien. Alors qu’il se déplacera mardi soir à Belfort en quarts de finale de la Coupe de France dont il est le tenant du titre, le Stade Rennais, 3e de Ligue 1, est en proie aux doutes surtout en coulisses.

Si le lien de cause à effet peut paraître forcé, les joueurs ont expliqué en fin de rencontre qu’ils étaient «choqués» par le licenciement de leur président. «Il y a beaucoup d’incompréhension» a confié le capitaine Damien Da Silva. «On ne peut pas rester insensible à ce qu’il y a eu, on a tous été choqués de cette décision», a souligné le défenseur Jérémy Morel.

L’actionnaire du Stade Rennais, la famille Pinault, aurait décidé d’évincer Létang suite à plusieurs désaccords notamment sur le maintien en poste de Julien Stéphan. «Ce n’est un secret pour personne qu’avec le président, on n’a pas toujours eu des relations très harmonieuses», a d’ailleurs confié l’entraîneur qui a avoué qu'en novembre dernier, l'ancien directeur sportif du PSG lui avait donné trois matchs pour conserver son poste.

Une situation qui pourrait mettre à mal la belle saison qu’était en train de réaliser les coéquipiers de Raphinha et Mbaye Niang. Même si Julian Stéphan pense le contraire. «Notre actionnaire prend ces décisions et on doit suivre le chemin qu’il nous demande de suivre», a indiqué celui qui a mené les Bretons au titre en Coupe de France l’an dernier.

A lui de continuer à motiver ses joueurs pour tenter de décrocher un podium en fin de saison et pourquoi pas conserver son titre en Coupe de France…