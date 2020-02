Coupe de France : l'OM se rend à Lyon pour un quart de finale aux airs de revanche

Ça sent le soufre. Entre les déclarations en coulisses et la rivalité sur le terrain, le quart de finale de Coupe de France opposant Lyon et Marseille, mercredi soir, s’annonce particulièrement bouillant.

Il faut dire que depuis le 10 novembre dernier et la première victoire des Phocéens sur les Gones depuis 2017, tous les Rhodaniens avaient coché le match retour en Ligue 1 prévu le 19 avril prochain. Finalement les retrouvailles auront lieu deux mois plus tôt grâce à la Coupe de France. Avec en jeu, une place pour le dernier carré. Autant dire que ce choc entre les deux Olympiques, pratiquement devenu plus passionné (voire passionnant) que les PSG-OM, devrait être bouillant au Groupama Stadium.

D’autant que les dernières déclarations de Jean-Michel Aulas n’ont pas forcément arrangé les choses. Après avoir qualifié Marseille de «cité de non-droit» en novembre, le président de l’OL s’est fait un malin plaisir de se moquer de la gestion financière du club olympien qui serait hors des clous du fair-play financier.

Une invincibilité menacée

De son côté, l’OM, qui reste sur une série de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, n’a pas voulu surenchérir. Bien au contraire, André Villas-Boas a plutôt joué l’apaisement et a même salué le travail des Lyonnais. «L’OL a fait un beau mercato, a des moyens, a confié le technicien portugais. Son effectif est incroyable, je trouve cette équipe très bonne, avec une qualité technique et individuelle exceptionnelle. Je ne sais pas ce que Rudi (Garcia) a en tête, peut-être va-t-il faire un peu tourner en pensant au championnat. Les infos et les jeux de paroles en provenance de Lyon montrent qu’ils veulent nous faire des misères. On espère répondre avec une grande réussite.»

Et la tâche ne s’annonce pas aisée. Marseille, privé de ses supporters, se présentera très affaibli. Sa défense, qui n’a encaissé aucun but en 2020 en championnat et deux en Coupe de France, sera privée de Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Offensivement, Dario Benedetto devrait être absent.

La série d’invincibilité pourrait donc prendre fin chez son rival lyonnais. Sans oublier de rappeler que les Marseillais ne se sont plus imposés à Lyon depuis plus de dix ans. Il faut en effet remonter à novembre 2007. Et à l’époque, Juninho, aujourd’hui directeur sportif, était encore sur le terrain.