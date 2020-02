FC Barcelone : Ousmane Dembélé forfait pour l'Euro 2020

C'est un coup dur pour Ousmane Dembélé. Opéré d'une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite mardi, l’attaquant du FC Barcelone sera forfait six mois et devrait manquer l'Euro 2020 avec l'équipe de France.

«Ousmane Dembélé a été opéré avec succès à Turku (Finlande), a écrit le Barça dans un communiqué. Le temps d’absence est estimé à environ 6 mois.»

Pour rappale, le champion du monde avait déjà souffert de la même blessure, mais à la cuisse gauche en septembre 2017, quelques semaines seulement après son arrivée au Barça. Et il avait été au repos forcé pendant près de cinq mois après avoir été opéré… en Finlande.

Cette blessure est un nouveau coup dur pour Dembélé, qui a manqué 63 matches officiels depuis son arrivée au Barça et totalisé six blessures rien qu’en 2019. Et malheureusement pour lui, 2020 est déjà mal parti…