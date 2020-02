Photo : le futur maillot de l’équipe de France pour l’Euro 2020

Le maillot de la victoire ? Selon des photos du site Footy Headlines, inspirées des informations d’Eurosport France, la tunique de l’équipe de France pour l’Euro 2020 devrait s’inspirer de celle de l’Euro 1984 et de la Coupe du monde 1998, où les Bleus ont été à chaque fois sacrés.

Alors qu’il est l’un des derniers maillots Nike à ne pas avoir encore été dévoilé, le futur maillot domicile des protégés de Didier Deschamps serait encore de couleur bleu foncé et reprendrait la fameuse bande rouge d’environ 4 cm au niveau de la poitrine et quatre bandes blanches beaucoup plus fines.

Aucune information n’a en revanche filtré concernant la tunique extérieure des champions du monde, mais il ne devrait pas y avoir de grand changement notamment au niveau de la couleur qui sera toujours blanche.

Le suspense ne devrait plus durer très longtemps. Car Antoine Griezmann et ses coéquipiers porteront pour la première fois leurs nouveaux maillots lors des matchs amicaux du mois de mars contre l’Ukraine (27 mars) puis la Finlande (31 mars).