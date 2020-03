Photo : les futurs maillot de l’équipe de France pour l’Euro 2020

Le maillot de la victoire ? Le site Footy Headlines, spécialiste en équipements sportifs et toujours bien renseigné sur le sujet, a dévoilé les tuniques que l’équipe de France devrait porter pour l’Euro 2020 en juin prochain.

Alors qu’il est l’un des derniers maillots Nike à ne pas avoir encore été dévoilé, le futur maillot domicile des protégés de Didier Deschamps serait encore de couleur bleu foncé, mais avec une large bande rouge horizontale située au niveau du torse, déjà présente sur la tunique des Tricolores lors de leur sacre à l'Euro 1984 et à la Coupe du monde 1998, ainsi que des bandes toujours horizontales de haut en bas d'un bleu un peu plus clair.

La tunique extérieure fait en revanche dans le classique. Doté également d'un col arrondi, ce second jeu de maillot sera entièrement blanc avec tout de même un nouveauté sur les flancs avec de chaque côté un liseré bleu-blanc-rouge aux couleurs du drapeau de la France.

L'autre nouveauté, aussi bien pour le maillot domicile qu'extérieur, est la présence du logo de la République Français (RF) apposé à l'interieur du col. Ces nouveaux maillots seront présentés dans le courant du mois de mars et seront portés pour la première fois par les champions du monde lors des matchs amicaux contre l’Ukraine (27 mars) puis la Finlande (31 mars).

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2020