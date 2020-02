Rudy Gobert fait plus fort que la légende Karl Malone

Rudy Gobert est parti pour marquer l’histoire de l'Utah Jazz. En captant 16 rebonds lors de la victoire sur le terrain de Dallas, dans la nuit de dimanche à lundi, le pivot français a dépassé les 5.000 prises en carrière.

Il se place ainsi dans la lignée de Karl Malone, mythique joueur du Jazz. En 18 saisons, le «Mailman» a pris 14.968 rebonds dont 14.601 avec Utah.

Rudy Gobert grabbed his 5,000th career rebound tonight. He's just the third player in Jazz history to reach that mark, and he did so in the fewest games:





457 - Gobert



463 - Karl Malone



581 - Mark Eaton





(h/t @NicoK_9) pic.twitter.com/6y3HWaIXV6 — StatMuse (@statmuse) February 11, 2020

Gobert, double défenseur de l’année en titre, a lui atteint le total de 5.014 la nuit dernière. Il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la franchise à franchir cette barre. Mais le Bleu de 27 ans a fait plus fort.

En effet, il est le joueur le plus rapide à avoir atteint ce pallier historique. The «Eiffel Tower» a seulement eu besoin de 457 rencontres contre 463 pour Karl Malone et 581 pour Mark Eaton.

Cette performance inscrit un peu plus le Français dans la légende de la franchise et valide le bel exercice du Français (15,5 points et 14.5 rebonds en moyenne). Des performances qui lui ont permis d'être sélectionné pour la première fois de sa carrière au All Star Game de Chicago, le 17 février prochain.