Coupe de France : Dijon-PSG en direct (1-4)

Toujours engagé sur les quatre tableaux, le PSG se déplace à Dijon, ce mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France. L'évolution de la rencontre est à suivre en direct à partir de 18h30 sur CNews.fr.

56' : Les Parisiens se détachent dans ce quart de finale. Sur un service de Kylian Mbappé, c'est Pablo Sarabia qui vient inscrire le quatrième du club de la capitale. 1-4 pour Paris.

50' : Le PSG fait le break dès le début de la seconde période. Sur un corner, Thiago Silva place une tête hors de portée du gardien de Dijon. 1-3 pour Paris.

46' : C'est reparti à Dijon avec le coup d'envoi de la seconde période donné par des Dijonnais menés au score.

45' : C'est la mi-temps à Dijon ! Et le PSG mène à la pause grâce à un but contre son camps de Lautoa et de Mbappé alors que Dijon avait égalisé grâce à Chouiar. Rendez-vous dans 15 minutes pour la seconde période.

44' : Le PSG reprend l'avantage au tableau d'affichage juste avant la pause. Sur un tacle de Romain Amalfitano, la ballon arrive dans les pieds de Kylian Mbappé qui file au but et trompe le gardien dijonnais. 1-2 pour Paris.

13' : Egalisation pour Dijon ! Après une perte de balle d'Ander Herrera au milieu de terrain, Mounir Chouiar recupère et s'enfonce dans le défense parisienne avant de tromper Navas d'une frappe bien placée dans le petit filet. 1-1.

1' : Ouverture du score pour le PSG après seulement 50 secondes de jeu. Sur un centre puissant du jeune Bakker, Lautoa pousse le ballon dans ses propres filets . 0-1 pour Paris.

47 secondes de jeu et le PSG a ouvert le score sur un csc gag de Lautoa !

0' : C'est parti à Dijon ! Le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe de France a été donné par Kylian Mbappé et les Parisiens.