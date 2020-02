Vidéo : Lyon vient à bout de Marseille (1-0) et décroche son billet pour le dernier carré de la Coupe de France

Lyon peut remercier Houssem Aouar. Dans un «Olympico» loin d'être emballant, le milieu de l'OL a délivré son équipe dans les dernières minutes pour venir à bout, ce mercredi, de l'OM (1-0) et arracher son billet pour les demi-finales de la Coupe de France.

Le club rhodanien a encore fait respecter sa loi à domicile, où les Lyonnais restent sur 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues face à son rival marseillais. La formation d’André Villas-Boas s’était pourtant présentée au Groupama Stadium forte d’une série d’invincibilité de 16 rencontres entamée début novembre. Mais elle a été stoppée à l’issue d’une rencontre pour le moins ennuyeuse entre deux équipes, privées de plusieurs titulaires, sans idée ni inspiration.

Et dans ce match pauvre en occasions, la décision côte lyonnais aurait pu se faire sur penalty, après une main de Hiroki Sakai dans la surface de réparation. Mais Moussa Dembélé a été mis en échec par Yohann Pelé, titulaire dans la cage marseillaise à la place de Steve Mandanda (66e). La libération est finalement venue encore une fois d’Aouar, lancé par Bertrand Traoré à la limite du hors-jeu, à moins de dix minutes du coup de sifflet final (81e). Au tour précédent, c’était déjà lui qui avait inscrit sur penalty le but décisif à Nice (1-2).

Largué en championnat, avec 16 points de retard sur la 2e place qualificative pour la Ligue des champions occupée par… l’OM, même si son président Jean-Michel Aulas croit toujours à une très hypothétique «remontada», Lyon, également qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, mise désormais tout sur les coupes nationales pour sauver sa saison.

De son côté, Marseille a laissé filer sa dernière chance de décrocher un trophée cette saison. Mais l’objectif est ailleurs. Le club phocéen est déterminé à conserver sa deuxième place pour espérer retrouver la plus prestigieuse européenne la saison prochaine. Mais plus que l'élimination, les Marseillais ont peut-être perdu encore plus gros avec la sortie sur blessure de Dimitri Payet, touché derrière la cuisse. Une absence prolongée de leur maître à jouer pourrait s’avérer lourde de conséquence avant d’attaquer le dernier tiers de la saison. Et ça commence dès dimanche avec un déplacement délicat à Lille qui pourrait revenir à six longueurs en cas de succès…