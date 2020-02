Basket : l'Asvel à la Leaders Cup pour sortir de la zone de turbulence

Agitée en coulisses et ralentie par des résultats décevants, l'Asvel se présente ce week-end à Disney pour sortir de la zone de turbulence dans laquelle elle se trouve, avec la Leaders Cup qui ne lui a guère réussi ces dernières saisons.

Dans l'ambiance actuelle à Villeurbanne, la Leaders Cup, tournoi de mi-saison qui réunit à Marne-la-Vallée les huit meilleures équipes de la phase aller du Championnat de France de basket, arrive à point nommé pour relancer une dynamique, avec potentiellement trois matches en trois jours. Et un sacre ce dimanche 16 février en fin d'après-midi apporterait aux joueurs de Zvezdan Mitrovic un motif de satisfaction, rare ces dernières semaines du côté de l'Astroballe.

En Euroligue, le club rhodanien n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches. Et sur le plan national, les Villeurbannais ont enchaîné deux revers consécutifs, le dernier en date à Chalon-sur-Saône mardi soir (99-96 a.p.). Au final, les minces espoirs de qualification pour les quarts de finale dans la plus belle compétition européenne se sont envolés, et l'Asvel ne partage plus la tête de l'Elite, Dijon et Monaco comptant une victoire de plus.

«Une saison de basket n'est jamais linéaire. Le plus important en championnat, ça commence en avril, mai et juin (les play-offs, NDLR). On manquait un peu de jus et on était dans une précipitation et un jeu qui n'était pas forcément le nôtre. On a du boulot pour retrouver ces valeurs», a estimé le capitaine de l'Asvel Charles Kahudi, éloigné des parquets depuis un mois en raison d'une blessure à la cheville.

Monaco invaincu en leaders cup

Ces résultats en retrait ont été accompagnés des états d'âme d'Edwin Jackson, recrue phare de l’intersaison, dont la sortie dans Le Progrès dimanche a été remarquée : le scoreur a regretté la faiblesse du jeu collectif villeurbannais et l'insuffisance de son propre temps de jeu. Le club n'aura pas mis longtemps à réagir : le joueur, mis à l'écart par son entraîneur pour les deux journées d'Elite dimanche et mardi, a été prêté mardi soir à l'Estudiantes Madrid, avant-dernier du Championnat d'Espagne, où il a évolué lors de la saison 2016/17. «Ça fait partie du basket. Nous on est là pour jouer au basket. Le reste, on ne gère pas. Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais on est là pour faire un boulot», a expliqué Charles Kahudi.

À Marne-la-Vallée depuis 2013, l'Asvel n'a que très rarement brillé : une finale perdue en 2017 contre Monaco, deux demies (2016 et 2018) et deux quarts. Elle sera opposée vendredi (15h30) en quarts de finale à Strasbourg, tenant du titre alsacien également en pleine crise, après avoir remercié son entraîneur, le sélectionneur des Bleus Vincent Collet. La SIG, toujours présente en Leaders Cup à Disney, n'a gagné qu'un seul de ses quinze derniers matches toutes compétitions confondues, sortant du top 8 après la mi-saison (10e). La difficile victoire conquise contre Limoges (105-100 a.p.) samedi a immédiatement été contrebalancée par un nouveau revers, mardi à Boulogne-Levallois (97-89).

Les Métropolitans, premiers à faire chuter cette saison l'Asvel à l'Astroballe dimanche, arrivent en pleine confiance avec cinq succès en six rencontres (notamment contre Villeurbanne et Monaco) en 2020. Quatrièmes d'Elite, ils devront passer l'obstacle Cholet (vendredi 13h00) avant de retrouver éventuellement les Villeurbannais en demies.

Dans l'autre moitié de tableau, les deux co-leaders d'Elite, Monaco et Dijon, affrontent vendredi en soirée respectivement Nanterre (20h30) et Bourg-en-Bresse (18h00) avant une éventuelle demie de choc. Les Monégasques sont invaincus à Marne-la-Vallée : ils ont remporté leur trois premières Leaders Cup en 2016, 2017 et 2108, mais avaient raté le tournoi l'an passé, pénalisés par un mauvais début de saison 2018/19.