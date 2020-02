Coronavirus : Un joueur de Manchester United placé en quarantaine

Odion Ighalo doit prendre son mal en patience. Prêté à Manchester United dans les derniers instants du mercato d’hiver par le club chinois du Shanghai Shenhua, l’attaquant nigérian ne s’est toujours pas entraîné avec sa nouvelle équipe et a été placé en quarantaine par le club anglais dès son arrivée par mesure de précaution concernant le coronavirus, a rapporté The Times.

Les Red Devils et le joueur ont trouvé un accord pour qu’il reste éloigné du centre d’entraînement mancunien, où sont basés des centaines de salariés, pendant la période d’incubation d’une durée de 14 jours. Ighalo, qui n’a pas accompagné le groupe au camp d’entraînement en Espagne pendant la micro-trêve hivernale, n’a ainsi toujours pas côtoyé ses nouveaux coéquipiers pour éviter le moindre risque d’une éventuelle contamination, même si les risques que le joueur soit porteur du virus sont minimes d'après le staff médical.

Sa quarantaine doit prendre fin ce week-end. Et son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a assuré qu’Ighalo, qui s’entraîne avec un coach particulier au National Taekwondo Center de Manchester et qui n'a plus joué depuis le 6 décembre, devrait être dans le groupe pour affronter, lundi, Chelsea à Stamford Bridge en championnat.