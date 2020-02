La VAR sur demande dans le championnat d'Italie ?

La Serie A comme le tennis ? Dans un communiqué publié sur son site internet, la Fédération italienne de football a indiqué, ce jeudi, avoir proposé à la Fifa d’expérimenter un système de VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) à la demande des équipes, comme les challenges dans le monde de la petite balle jaune.

«La FIGC s’est faite l’interprète des demandes venues ces dernières semaines de nombreux clubs de Serie A et a fait part de façon informelle à la Fifa de sa disponibilité à expérimenter l’utilisation du challenge (...) dans un délai et selon des procédures que l’Ifab (l’organe garant des lois du jeu) devra définir», écrit la Fédération italienne.

Cette dernière «est convaincue qu’en poursuivant le parcours déjà débuté, il sera possible d’amener le football dans une dimension qui le rendra toujours plus proche de millions de passionnés, sans nuire à l’autorité de l’arbitre et en lui fournissant au contraire des éléments concrets pour l’aider.»

Le championnat italien avait été précurseur dans l’utilisation de l’assistance vidéo, avec une saison de tests menés en Serie A avant l’adoption officielle du dispositif par la Fifa et l’Ifab. Entrée en vigueur lors de la saison 2017-2018, elle est globalement bien acceptée par les acteurs du jeu, même si les polémiques liées à l’arbitrage restent nombreuses.