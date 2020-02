PSG : Un dilemme pour Thomas Tuchel à Amiens

Thomas Tuchel est confronté à ce qui ressemble à un casse-tête. Trois jours avant son huitième de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Borussia Dortmund, son équipe se déplace, samedi, à Amiens pour la 25e journée de Ligue 1.

Et plusieurs interrogations se posent pour l’entraîneur du PSG : quelle équipe aligner pour cette rencontre, alors que la formation parisienne a été touchée par une accumulation de blessés depuis le début de l’année 2020 ? Faut-il donner du temps de jeu aux joueurs touchés pour leur permettre de retrouver le rythme ou au contraire les préserver pour éviter le risque d’une éventuelle rechute ?

Ces questions concernent en premier lieu la défense avec les blessures d’Abdou Diallo, Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thiago Silva ou encore Juan Bernat. Après plusieurs semaines d’absence, ces deux derniers ont retrouvé la compétition, mercredi, à Dijon et ils devraient pouvoir enchaîner en Picardie. «Ils vont rejouer à Amiens, a indiqué Tuchel. Juan, c’est sûr, et Thiago, c’est possible. A Dijon, ils ont joué sans douleur.» Si le forfait de Dagba est déjà acté, l’incertitude et les zones d’ombre demeurent en revanche concernant Diallo, Marquinhos et Kimpembe.

Dans l’entrejeu, la situation est un peu moins préoccupante, même si Idrissa Gueye, qui a enchaîné les rencontres, souffre de douleurs musculaires. Pour ce qui est du coup reçu par Marco Verratti contre Lyon, il ne semble plus inspirer d’inquiétude. Les principaux doutes entourent Neymar, touché aux côtes il y a deux semaines et qui n’a plus rejoué depuis en raison d’une lésion chondro-costale. Et la présence du numéro 10 parisien n’est pas assuré à Amiens comme à Dortmund. «Je ne peux pas dire à 100 % qu'il va pouvoir jouer contre Dortmund, a confié Tuchel. On va discuter et décider vendredi, le plus tard possible». Un forfait serait un énorme coup dur pour Paris au regard de la forme étincelante affichée par le prodige de Santos ces dernières semaines. Mais la tendance est plutôt à l’optimisme.

Une chose est sûre, que ce soit pour le Brésilien et les autres, aucun risque ne sera pris par le club de la capitale à l’approche de l’échéance européenne si importante. «On ne va pas prendre de risques contre Amiens, c’est clair, a insisté le coach allemand. On va avoir une équipe forte, mais au moindre doute, on ne fera pas jouer les joueurs concernés.» Un moyen de se donner toutes les chances d’enfin passer l’obstacle des 8es de finale fatal à Paris ces trois dernières saisons.