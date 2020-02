Portugal : victime de cris racistes, l'attaquant franco-malien quitte le terrain à la 71e minute

Lors de la 21e journée du championnat portugais, l'attaquant franco-malien de Porto, Moussa Marega (28 ans), victime de cris racistes sur la pelouse du Vitoria Guimaeres, a décidé de quitter le terrain à la 71e minute du match, ce dimanche 16 février alors qu'il avait signé le but de la victoire 2-1 de son équipe.

Excédé par les chants racistes et les cris de singe qu'il a entendus, il a décidé de quitter la pelouse. Furieux, l'attaquant s'est dirigé vers le tunnel menant aux vestiaires en adressant des doigts d'honneur aux supporters.

Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceiçao, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimaraes, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) 16 février 2020

Certains de ses coéquipiers et certains joueurs adverses ont tenté de l'en dissuader, mais le joueur est quand même retourné aux vestiaires quelques minutes plus tard, escorté par des membres du staff technique de Porto. Il a finalement été remplacé par Wilson Manafa (71e).

Sur Instagram, l'ancien joueur du Vitoria Guimaeres, a réagi plus tard dans la soirée. «J'aimerais seulement dire à tous ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes.. d'aller se faire foutre. Et j'aimerais également remercier les arbitres de ne m'avoir pas défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que j'ai défendu ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de foot! Vous êtes une honte!!!»