Iker Casillas futur président de la Fédération espagnole de football ?

C’était attendu, c’est désormais officiel. Iker Casillas a annoncé, ce lundi 17 février, sa candidature à la présidence de la fédération espagnole de football en 2020.

«Oui, je me présenterai à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées. Ensemble, nous allons repositionner notre fédération à la hauteur du meilleur football du monde : celui d’Espagne», a posté l’ancien gardien et capitaine de l’équipe d’Espagne championne du monde en 2010 sur son compte Twitter.

Casillas aura pour adversaire l’actuel président de la RFEF. Luis Rubiales a déjà fait part de son intention de se présenter à sa propre succession. Les élections doivent se tenir durant la deuxième moitié de l’année, après les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août), mais la direction actuelle a demandé à avancer les élections au premier semestre de l’année en raison de l’Euro 2020 (12 juin-12 juillet).

Victime d'un infarctus en mai 2019 alors qu’il évoluait sous les couleurs du FC Porto depuis 2015, Casillas a mis entre parenthèse sa carrière de joueur et intégré le staff de l’équipe portugaise pendant sa convalescence. «J’ai informé de cette décision le président de mon club, le FC Porto, à qui je ne peux qu’exprimer mes plus sincères remerciements», a ajouté l’ancien portier du Real Madrid (1999-2015). Et s’il n’a jamais annoncé formellement raccrocher les gants, cette candidature sonne comme la fin de sa carrière.