Entre leur 8e de finale retour de Ligue des champions, Lyon et le PSG s’affrontent en demi-finale de la Coupe de France au Groupama Stadium le mercredi 5 mars. L’autre demi-finale oppose Saint-Etienne à Rennes, tenant du titre, le jeudi 5 mars. Les rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur France 2 et Eurosport 2.

Mercredi 4 mars

21h : Lyon-PSG sur France 2 et Eurosport 2

Jeudi 5 mars

20h55 : Saint-Etienne-Rennes sur Eurosport 2