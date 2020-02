NBA : la team LeBron remporte le All-Star Game, Kawhi sacré MVP

Le 69ème All-Star Game a été remporté dimanche à Chicago par l'équipe de LeBron James (157-155) au terme d'une fin de match haletante, à l'intensité inhabituelle. Un bel hommage à Kobe Bryant, dont l'ombre a plané sur ce weekend de gala.

Même si son jeu, très défensif, ne le prédisposait pas forcément à briller, le Français Rudy Gobert, dont c'était la première sélection, a fait mieux que figurer dans ce match des étoiles, terminant avec 21 points et 11 rebonds.

Pour célébrer la mémoire de Kobe Bryant, disparu tragiquement le 26 janvier, la NBA avait procédé à plusieurs modifications, avec notamment un nouveau format de match. Alambiquée en apparence, avec un score à atteindre en fin de rencontre, cette formule a finalement été la clef du succès de cette édition. Car après deux premiers quart-temps à sens unique, l'un pour l'équipe de LeBron James (53-41), la Team LeBron, et l'autre pour celle de Giannis Antetokounmpo (51-30), la Team Giannis, la rencontre a changé de visage.

Une fin de match spectaculaire

A mesure qu'approchait le dénouement, les deux sélections se sont éloignées des canons d'un All-Star Game classique, habituellement dédié tout entier à l'attaque, parfois juqu'à l'écoeurement. Après un troisième quart-temps conclu sur une égalité (41-41), l'ultime période a donné lieu à des scènes très rares dans un match de gala. Contres, passages en force, fautes, lancers en pagaille contestations passionnées auprès des arbitres, aucune des deux sélections de All-Stars, les meilleurs joueurs de la ligue professionnelle de basket nord-américaine, ne voulait céder.

En jeu, la victoire, mais aussi l'hommage à Kobe Bryant, ainsi qu'une enveloppe de 300.000 dollars offerte par la NBA à l'association caritative choisie par l'équipe gagnante. Malgré un avantage de 9 points en début de quatrième quart-temps, la Team Giannis a été rattrapée puis dépassée par la Team LeBron, très concernée en défense.

Kawli Leonard MVP, mais Rudy Gobert brille

LeBron James, James Harden et Anthony Davis sont allés chercher les points de la victoire, définitivement acquise sur un dernier lancer de Davis. Auteur de 30 points en 20 minutes de jeu seulement, l'ailier des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (Team LeBron) a reçu le trophée du meilleur joueur du match, qui porte désormais le nom de Kobe Bryant. Un trophée qu'il a dédié à Kobe Bryant.

Et le MVP du #NBAAllStar 2020 est..... Kawhi Leonard.





Kobe Bryant All-Star MVP Award





"Cela représente beaucoup pour moi, merci Kobe, pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est pour toi." pic.twitter.com/D7XU0VB5S9 — NBA France (@NBAFRANCE) 17 février 2020

Cette récompense aurait pu aller à Rudy Gobert (Team Giannis), qui faisait partie des quatre joueurs en lice proposé au vote des fans et des journalistes (qui élisent le meilleur joueur du match) quelques minutes avant le coup de sifflet final. Connu pour sa défense et son dévouement au collectif, le pivot français du Utah Jazz a su entrer dans le rythme du match et profiter des passes de ses coéquipiers près du panier pour inscrire pas moins de 8 dunks. Gobert aurait pu faire mieux s'il n'avait pas été maintenu sur le banc durant tout le dernier quart-temps, dédié aux titulaires.