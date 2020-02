Basket : L’Espagne et les Etats-Unis au menu des Bleus avant les JO

C’est un menu copieux qui attend les Bleus avant de s’envoler pour les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août). L’équipe de France de basket sera opposée aux champions du monde espagnols, puis aux Etats-Unis en match de préparation, a annoncé, ce mardi, la Fédération française.

Médaillés de bronze au dernier mondial, Rudy Gobert et ses coéquipiers entameront leur préparation le 23 juin à Pau avant de disputer une semaine plus tard leur premier match face à l’Espagne à Malaga (30 juin). Une Roja qu’ils retrouveront le 10 juillet à Paris-Bercy pour une deuxième confrontation. Entre-temps, les hommes de Vincent Collet devrait jouer un match dont l’adversaire reste à confirmer (7 juillet).

A partir du 13 juillet, les Tricolores prendront la direction de la Chine avec un premier match face à un adversaire qui n'est pas encore connu (15 juillet). Ils retrouveront ensuite les Américains (17 juillet), qu’ils ont battu dans un match historique en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, puis l’Argentine (20 juillet), leur bourreau au Mondial et vice-championne du monde en titre.

Ce programme pourrait néanmoins être modifié en fonction de la situation en Chine et de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. «Le fait de jouer les champions du monde deux fois, c’est une bonne chose. L’Espagne reste la valeur étalon en Europe. Les Américains seront les grands favoris des Jeux, même si on a eu l’honneur de les battre l’an passé», a indiqué Vincent Collet.

Les Bleues, vice-championnes d’Europe pour la quatrième fois consécutive en 2019 et qui ont assuré leur présence à Tokyo en remportant le tournoi de qualification à Bourges, disputeront, elles, huit matchs de préparation, dont trois contre l’Espagne, deux face à l’Australie et un contre le Japon. «Les objectifs sont forcément élevés, mais on n’est pas seules. Le niveau s’est resserré. Être sur un podium, ça sous-entend dominer certaines équipes. Ça va être un tournoi relevé», a assuré Valérie Garnier.