Equipe de France : Les Bleus décimés par les blessures, faut-il être inquiet pour l’Euro 2020 ?

Des soucis pour Didier Deschamps. A quatre mois du coup d’envoi de l’Euro 2020, le sélectionneur de l’équipe de France est confronté à une inquiétante cascade de blessures, qui pourrait s'avérer lourde de conséquences.

Même s’il n’a plus été appelé depuis novembre 2018, Ousmane Dembélé, victime d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite, est venu s’ajouter à une longue liste des Bleus sur le flanc. Si l'ancien rennais est déjà forfait pour le Championnat d'Europe, pour plusieurs Tricolores, c’est une véritable course contre la montre qui est s'engagée pour être remis sur pied à temps.

C’est le cas de Paul Pogba, qui n’a plus mis les pieds sur un terrain depuis le mois de septembre et a été opéré en début d’année. S’il était espéré au début du mois de février, aucune date n’a été fixée et il pourrait prendre son mal en patience encore quelques semaines. La situation est tout aussi préoccupante pour son compère au milieu N’Golo Kanté. Alors qu’il a déjà manqué cette saison une dizaine de matchs en raison d’un problème à une cheville et une blessure musculaire, l’ancien caennais est à nouveau à l'infirmerie après avoir été touché aux adducteurs. Il pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

L'incertitude concerne également Florian Thauvin. Lui aussi opéré de la cheville droite, le Marseillais est attendu sur les terrains courant mars. Mais son retour a déjà été repoussé à plusieurs reprises et il n’est pas exclu qu’il soit contraint d’attendre davantage. Léo Dubois, opéré d’une lésion méniscale du genou gauche, et Moussa Sissoko, opéré du ligament latéral interne du genou droit, ne sont, eux, pas attendus avant le mois d’avril. Mais là aussi un risque de rechute n’est pas à exclure. Enfin l’incertitude demeure autour de Benjamin Mendy régulièrement sur la touche.

A ces blessures, il faut ajouter la situation de certains joueurs. A commencer par celle d’Olivier Giroud. L’attaquant a été bloqué par Chelsea et n’a pas pu être transféré au mercato d’hiver. Son manque de temps de jeu devrait amener Didier Deschamps à avoir une sérieuse réflexion sur sa présence à l’Euro. A l’instar de Thomas Lemar, qui a perdu sa place de titulaire à l’Atlético Madrid à cause de ses performances très décevantes. Sa liste pour le rassemblement du mois de mars et les matchs amicaux face à l'Ukraine et la Finlande (27 et 31 mars), souvent très proche de celle pour la compétition de l'été, devrait permettre d'avoir des premiers éléments de réponse.

Moussa Dembélé pourrait en profiter et se voir offrir une chance d’intégrer l’équipe de France, alors que Wissam Ben Yedder, toujours autant décisif à Monaco, pourrait grimper dans la hiérarchie et Dimitri Payet être rappelé après plus d'un an d'absence.

Une bonne nouvelle est néanmoins venue éclaircir un tableau bien sombre avec les retours du capitaine Hugo Lloris dans la cage de Tottenham, mais aussi de Kingsley Coman et Lucas Hernandez avec le Bayern Munich. Dans le contexte actuel, c’est toujours bon à prendre.