Il écope de 5 ans de suspension pour avoir mordu le sexe de son adversaire

Une suspension peu banale… En Moselle, un joueur amateur de l’AS Soetrich a écopé de cinq ans ferme de suspension pour avoir mordu le sexe de son adversaire, alors que son club a écopé de 200 euros d’amende, a rapporté, ce mardi, Lorraine actu.

Les faits se sont déroulés le 17 novembre dernier. Une bagarre a éclaté sur un parking à l’issue d’un match de 2e division de district entre le SC Terville et l’AS Soetrich. Voyant l’un de ses coéquipiers être brutalisé par un adversaire, un joueur de Terville a voulu lui venir en aide et tenter une séparation. Mais sa tentative n’a pas plus au licencié de Soetrich qui lui a alors mordu le sexe.

Un acte d’une telle violence qu’il a dû être conduit aux urgences, où il s’est vu poser une dizaine de points de suture et prescrire quatre jours d’interruption total de travail. «Vraisemblablement les faits se sont produits après le match, sur le parking du stade. Il y a eu une altercation, une escalade et les choses ont empiré», a détaillé le directeur général du district de Moselle Emmanuel Saling.

Et devant la gravité des faits, la commission de discipline du district mosellan n’a fait preuve d’aucune complaisance avec cette lourde sanction. Mais la victime, tout comme son club ont également été punis. Le joueur a été suspendu jusqu’au 30 juin prochain pour actes de brutalité aux vestiaires et sur le parking envers un adversaire, alors que le SC Terville devra s’acquitter une amende de 200 euros pour «l’absence de réaction des dirigeants» et deux points lui ont été retirés au classement.