Meeting de Liévin : Armand Duplantis toujours plus haut ?

La passe de trois ? Après avoir battu le record du monde du saut à la perche en Pologne (6,17m) puis améliorer sa marque (6,18m) samedi dernier à Glasgow, le phénomène Armand Duplantis se présente mercredi à Liévin.

A seulement 20 ans, le Suédois va donc poursuivre son incroyable envol dans le Nord de la France. Après avoir dépassé Renaud Lavillenie (qui détenait le record depuis le 15 février 2014 avec un saut à 6,16m), à qui il ira rendre visite lors du All Star Perche, auquel il participera dimanche prochain à Clermont, celui que l’on surnomme «Mondo» va tenter de repousser un peu plus les limites.

En plus de battre des records en étant si jeune, ses performances sont aussi vertigineuses. Son saut record a été réalisé au premier essai et avec une marge qui semble importante, laissant imaginer qu’il puisse continuer à battre son record dans les jours qui viennent.

Les JO de Tokyo, son objectif

«Ce n’est même pas incroyable vu ses sauts. Il monte en puissance, il va encore faire mal sur les prochaines compétitions, prévient à l’AFP Damien Inocencio, l'ancien entraîneur de Renaud Lavillenie désormais coach en Chine. Aujourd’hui, son saut valait quasiment 6,30 m.»

De quoi se présenter en favori à un peu plus de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo, son objectif affiché. «Aujourd'hui je me sens très bien, rapide et puissant, a confié Armand Duplantis. Je suis excité par cette saison avec les Jeux olympiques, j’espère y réussir mon meilleur concours. C’est un bon début de saison, mais ce sont les Jeux que je veux réussir.»

Sa précocité n’est pas étonnante. Né aux Etats-Unis, le prodige de la perche, qui dispute les compétitions sous le maillot suédois, le pays de sa mère, a franchi toutes les étapes à toute vitesse. Duplantis, au physique impressionnant pour sa discipline (1,81m) détient de nombreux records du monde officieux dans les catégories jeunes et s’était révélé en devenant champion d’Europe senior à Berlin en août 2018, à seulement 18 ans avec un saut à 6,05 m. Et ce n’est que le début.