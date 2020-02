Mondiaux de Biathlon : Des Bleus encore à la fête sur l'Individuel ?

Quatre garçons dans le vent ? Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux et Fabien Claude seront les Tricolores au départ, ce mercredi, de l’Individuel des Championnats du monde de biathlon à Antholz (Italie) pour tenter d’apporter une quatrième médaille, voire plus, à la France.

Et pourquoi pas rééditer l’exploit d’Östersund (Suède) en ouverture de la saison avec un quadruplé historique, avec ce jour-là Fourcade sur la plus haute marche du podium devant Desthieux, Fillon Maillet et Jacquelin. Même si ce dernier ne prendra pas part à la course. Trois jours après son titre sur la poursuite, le Grenoblois a été laissé au repos. Comme prévu avant son sacre. «On ne change pas les plans. Avec le titre et les sollicitations, on va le laisser au repos», a confié Stéphane Bouthiaux. Mais les Bleus seront armés pour jouer une nouvelle fois les premiers rôles.

Leader de la Coupe du monde, Martin Fourcade, en quête de son 11e titre mondial, a réalisé des débuts de Mondiaux honorables avec le bronze sur le sprint et une 4e place sur la poursuite. Et l’Individuel est l’un des formats qu’il affectionne le plus pour y avoir décroché trois de ses dix sacres mondiaux (2013, 2015, 2016) et un titre olympique, sans oublier ses quatre petits globes de la spécialité. Cette saison, outre sa victoire en Suède, il est également monté sur la 2e marche du podium à Pokljuka derrière Johannes Boe, qui sera encore l’un de ses principaux rivaux.

Tout comme Quentin Fillon Maillet, toujours en quête de son premier sacre. Deuxième au général et auteur d’une victoire et de six podiums en Coupe du monde cette saison, le Jurassien a cru voir son rêve devenir réalité sur le sprint, mais il a finalement dû se contenter de l’argent. «C’est dur d’échouer si peu, avait-il confié après la course. (…) Il reste d’autres épreuves, j’aurais ma revanche». Et ce sera peut-être sur cet individuel après avoir fini 7e de la poursuite.

Simon Desthieux est, lui aussi, revanchard. Il a quelque peu déçu jusqu’à maintenant avec seulement une 18e place sur le sprint et une 8e place sur la poursuite. Mais il a les moyens de retrouver le haut de l’affiche et de jouer les premiers rôles, lui qui avait fini 4e du classement général la saison dernière et qui est monté à trois reprises sur la boite cette saison.

La dernière cartouche tricolore sera Fabien Claude, endeuillé par le décès de son père le mois dernier dans un accident de moto-neige au Canada. S’il s’estime sur la «bonne voie pour avancer», le Vosgien se verrait bien imiter Emilien Jacquelin sur un format, où il a signé le premier podium de sa carrière à Pokljuka juste avant les Mondiaux. «Cela donne envie», a-t-il lancé. Et avec ces Bleus, impossible n’est pas français.