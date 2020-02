Passé par Toulouse et Bordeaux, Martin Braithwaite va rejoindre le FC Barcelone

A la surprise générale, Martin Braithwaite serait en passe de rejoindre Lionel Messi et le FC Barcelone. Le Danois fait figure de favori pour être le joker médical du club catalan suite aux blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé.

Selon la radio catalane RAC-1, l’agent de l’attaquant de Léganes, Ali Dursun, est arrivé à Barcelone pour négocier avec les dirigeants blaugranas. L’absence de Dembélé pour six mois, conjuguée à celle de Luis Suarez, pousse le club barcelonais à réfléchir à l’éventualité de recruter un joker médical. Le Barça a d'ailleurs reçu, lundi, l'autorisation de recruter.

Si plusieurs noms sont évoqués, comme le Brésilien Willian José (Real Sociedad), les Espagnols Angel Rodriguez (Getafe) et Lucas Perez (Alavés) ou le Croate Ante Budimir (Majorque), c’est finalement Martin Braithwaite que Quique Setien et les dirigeants catalans viseraient.

Le Danois, qui est notamment passé par l’Angleterre et le club de Middlesbrough réunit les deux conditions requises : venir d’un club de Liga et ne pas être inscrit en Ligue des champions. Il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

Leganés, qui a déjà vendu un autre attaquant il y a quelques semaines, Youssef En-nesyri (20 millions d’euros au FC Séville) a placé une clause libératoire de 18 millions d’euros pour Braithwaite.