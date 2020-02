Vidéo : le pilote Ryan Newman grièvement blessé après un crash impressionnant au Daytona 500

La Daytona 500, célèbre course de NASCAR disputée aux Etats-Unis, a été le théâtre lundi soir d'un spectaculaire accident dont a été victime Ryan Newman, grièvement blessé mais toujours en vie.

Lors de son dernier tour de piste, le pilote de 42 ans a subitement dérapé. Sa voiture a alors été percutée par celle de Corey LaJoie, puis violemment projetée dans les airs avant de s'écraser contre un mur de protection et de prendre feu.

Still waiting for an update on Ryan Newman's health after this terrifying wreck on the final lap of the #Daytona500 pic.twitter.com/dxy33mMbo6

— Daren Stoltzfus (@DarenStoltzfus) February 18, 2020