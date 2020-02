Transféré au FC Barcelone, Martin Braithwaite a une clause libératoire de… 300 millions d’euros

Le FC Barcelone tient enfin le remplaçant d’Ousmane Dembélé. Comme attendu, Martin Braithwaite (28 ans) s’est officiellement engagé, ce jeudi, avec le club catalan jusqu’en juin 2024 comme joker médical. Et la clause libératoire de l’attaquant danois, passé par Toulouse et Bordeaux, a été fixée à…300 millions d’euros.

«Le joueur signera un contrat avec le club pour ce qu’il reste de la saison et quatre années en plus, jusqu’au 30 juin 2024, avec une clause libératoire de 300 millions d’euros», a indiqué dans un communiqué le Barça. Soit presque 17 fois plus que le montant de sa clause libératoire à Leganés, soit 18 millions d’euros, dont se sont acquittés les Blaugranas pour s’attacher les services de celui qui a inscrit 6 buts en 24 matchs de Liga cette saison.

Alors qu’il sera présenté en fin de soirée au Camp Nou, Braithwaite a été recruté pour épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann au sein de l’attaque barcelonaise décimée par les blessures de Dembélé (opéré d’une rupture totale du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite et absent six mois), mais aussi de Luis Suarez (opéré du ménisque externe du genou droit le 12 janvier et absent jusqu’à mi-mai).

Et son entraîneur Quique Setién espère pouvoir compter sur l’international scandinave (7 buts en 39 sélections) dès ce week-end, pour la réception d’Eibar (18e de Liga). Il ne pourra en revanche pas jouer la Ligue des champions, et donc le 8e de finale aller mardi sur la pelouse de Naples.