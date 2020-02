Vidéos : 2 jours après la défaite à Dortmund, les joueurs du PSG fêtent 3 anniversaires et choquent

La leçon tactique infligée par le Borusia Dortmund n'a manifestement pas mis longtemps à être évacuée. A peine deux jours après leur défaite (2-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, les joueurs du PSG ont fêté avec entrain les anniversaires d'Edinson Cavani, d'Angel Di Maria et de Mauro Icardi.

Différentes vidéo de la soirée ont filtré sur Twitter. On y voit plusieurs stars du club parisien absolument déchaînées, à l'image de Neymar, Navas ou du buteur uruguayen, dansant torse nu et hilares.

Après la défaite contre Dortmund, un montage photo des «sosies» de Neymar, Mbappé et Di Maria se moque du PSG

Peu en vue cette saison, Ander Herrera montre également l'étendue de ses talents de danseurs.

— Ka(@Kate77NG) February 21, 2020