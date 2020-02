Le rematch entre les boxeurs Deontay Wilder et Tyson Fury : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est le combat de ce début d’année. Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février prochain. Un «rematch» à suivre en direct sur Canal+ dès 3h du matin.

L’Américain et l’Anglais s’affronteront donc une nouvelle fois pour le titre de champion du monde des poids lourds WBC, détenu par «The Bronze Bomber» toujours à Las Vegas.

En décembre 2018, les deux boxeurs s’étaient séparés sur un match nul très agréable à regarder pour les fans du noble art.

«C’est une affaire inachevée, a confié Deontay Wilder (42 victoires, 1 nul) mi-janvier. Je vais la terminer. Je vais l’assommer. Je le lui ai dit : je suis le lion, je suis le roi de la jungle et le 22 février, j’arracherai sa tête de son corps.

«Je vais y aller, lui donner une leçon de boxe et le mettre K.O, a répondu Tyson Fury (29 victoires, 1 nul). Je n’ai jamais été aussi sûr d’une chose dans toute ma vie. Comme je l’étais ce matin en enfilant ce costume, ces chaussures, en me lavant, en me brossant les dents : je vais botter le cul de ce fils de p… sur le ring.» Ca promet.