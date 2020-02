Pays de Galles-France, tournoi des 6 nations 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Jamais deux sans trois ? Le XV de France se déplace au pays de Galles, samedi 22 février, lors de la 3e journée du Tournoi des 6 nations, avec l'objectif de poursuivre le magnifique début de compétition. Un choc à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h45.

Après des victoires contre l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), les Tricolores, qui ont eu deux semaines pour préparer ce déplacement - le premier de l'ère Fabien Galthié -, viseront une troisième victoire consécutive dans la compétition. Ce qui n'est plus arrivé aux Bleus depuis 2010. Une éternité.

En 2012, le XV de France était toutefois resté invaincu après trois rencontres à la suite d’un match nul contre l’Irlande lors de la 2e journée. S'ils décrochent un nul au Principality Stadium, ce sera déjà une très bonne performance. D'autant qu'ils n'ont plus gagné sur le sol gallois depuis… le 26 février 2010.

«à Cardiff pour se faire respecter»

Ce match chez les Dragons Rouges, qui comptent une victoire et une défaite, sera également une revanche par rapport au quart de finale de la dernière Coupe du monde au Japon lors duquel les Bleus s'étaient inclinés de justesse (20-19). «C’est le passé, a toutefois coupé Galthié. Aujourd’hui, on se concentre sur nos forces, sur une méthode de travail différente. Nos joueurs ont évolué, c’est une autre histoire. On va à Cardiff pour se faire respecter ! On va à Cardiff pour montrer qui nous sommes. Nous souhaitons que le rugby français soit respecté.»

Pour y parvenir, le sélectionneur tricolore a décidé d’opérer quelques changements par rapport au match contre l’Italie. Le centre Gaël Fickou glissera sur l’aile gauche pour pallier les forfaits de Damian Penaud et Vincent Rattez. Virimi Vakatawa, un temps blessé au triceps, effectue lui son retour au centre aux côtés d’Arthur Vincent.

Habile de ses mains et tranchant contre l’Angleterre (24-17) et l’talie (35-22), Cyril Baille retrouvera son coéquipier au Stade toulousain Julien Marchand au talonnage et le Montpelliérain Mohamed Haouas à droite.