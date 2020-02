Ligue 1 : en direct, PSG-Bordeaux (4-2)

Attendu au rebond. Avec la réception de Bordeaux, dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG doit se reprendre après sa défaite à Dortmund mardi en Ligue des champions. Suivez la rencontre en direct sur CNews.fr

Le match

69' : BUT POUR PARIS ! Sur un contre, Cavani sert Mbappé dans l'axe qui n'a plus qu'à conclure du pied droit. Ca fait 4-2.

63' : BUT POUR PARIS ! Suite à un corner mal dégagé par la défense bordelaise, Mbappé hérite du cuir et centre pour Marquinhos qui propulse le ballon au fond des filets. Ca fait 3-2.

46' : C'EST REPARTI !

45'+6 : MI-TEMPS AU PARC DES PRINCES ! Le PSG et Bordeaux sont à égalité 2-2.

45'+6 : BUT POUR BORDEAUX ! Sur un mauvais dégagement de Rico, le ballon rebondit sur Pablo et entre dans le but. Ca fait 2-2.

45'+ 2 : BUT POUR PARIS ! Sur un long coup franc de Di Maria, Marquinhos reprend de l'épaule et trompe Costil. Ca fait 2-1.

25' : BUT POUR PARIS ! Sur un long ballon de Di Maria, Cavani surgit dans la surface et place une tête imparable. Son 200e but à Paris. Ca fait 1-1.

18' : BUT POUR BORDEAUX ! Sur un corner tiré par De Préville, Hwang s'élève plus haut que tout le monde et trompe Rico de la tête. Ca fait 0-1.

0' : COUP D'ENVOI de la rencontre entre le PSG et Bordeaux au Parc des Princes.

La composition des équipes

PSG : Rico - Kehrer, T. Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar - Cavani, Mbappé.

Bordeaux : Costil (cap.) - Koscielny, Pablo, Benito - Sabaly, Basic, Otavio, Kwateng - Kalu, Hwang, De Préville.

Arbitre : Willy Delajod