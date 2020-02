Mondiaux de biathlon : Quentin Fillon Maillet en argent et Jacquelin en bronze sur la mass start

Un bien joli bouquet final pour les Bleus. S’ils n’ont pu contester la victoire à l’intouchable Johannes Boe, qui a attendu la dernière course pour décrocher sa première médaille d’or sur le plan individuel aux Mondiaux à Anterselva (Italie), Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin ont offert, ce dimanche, à la France deux nouvelles médailles avec l’argent et le bronze sur la mass start de clôture.

Au lendemain de leur sacre sur le relais avec Martin Fourcade et Simon Desthieux, le Jurassien et le Grenoblois ont achevé de fort belle manière des Mondiaux plus que réussis pour le clan masculin avec une sorte de Grand Chelem en montant sur le podium sur les cinq courses programmées chez les hommes.

Même si une légère amertume pointait chez Quentin Fillon Maillet, auteur de trois fautes au tir qui lui ont été fatal alors qu’il rêvait d’un titre de champion du monde en individuel après avoir déjà dû se contenter de la 2e place sur le sprint. «Ce n’est pas la médaille d’or que j’étais venu chercher, mais je m’en contenterai. Johannes Boe a été plus fort (sans-faute au tir). ça reste un beau bilan (3 médailles au total, ndlr) et je suis très satisfait de cette médaille d’argent», a-t-il confié à l’arrivée en donnant déjà rendez-vous l’année prochaine.

Emilien Jacquelin, qui a devancé au sprint Tarjei Boe, n’a lui pas caché sa satisfaction avec cette breloque en bronze venue s’ajouter à l’or sur la poursuite et le relais, ainsi que le bronze sur le relais mixte simple en compagnie d’Anaïs Bescond, contribuant à la belle moisson des Tricolores avec huit médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze) et seulement devancés par la Norvège (11 médailles). «C’est inespéré et vraiment incroyable», s’est félicité le jeune homme de 24 ans.

Avec trois fautes derrière la carabine, Martin Fourcade a pris seulement la 7e place. « Il y a un peu de frustration, notamment au niveau du matériel, mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-même car je n’ai pas été assez précis au tir », a-t-il lâché. Mais le Catalan, sacré sur l’Individuel et en bronze sur le sprint, a tiré un bilan positif avant de se projeter sur la fin de saison avec en ligne de mire 8e gros globe de cristal. «Il reste désormais neuf courses de Coupe du monde et mon plus gros adversaire reste Johannes Boe. J’ai laissé échapper quelques points qui peuvent coûter cher en fin de saison. Mais j’ai à cœur de défendre ce maillot jaune. La fin de saison est très dense mais je suis confiant», a assuré le quintupe champion olympique. Et sa quête rependra dans un peu moins de quinze jours du coté de Nove Mesto (République Tchèque). Après un repos bien mérité.