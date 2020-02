L'hommage bling-bling du couturier Philipp Plein à Kobe Bryant ne passe pas

Il aurait sans doute dû s'abstenir. Le grand couturier allemand Philipp Plein a voulu rendre hommage à Kobe Bryant, décédé fin janvier, à l'occasion de la présentation samedi de sa nouvelle collection lors de la Fashion Week de Milan. Sauf que ce n'est pas très bien passé auprès des fans de l'ancienne star de la NBA.

Au cours du défilé dans la ville italienne a été présentée la collection automne/hiver 2020 du styliste allemand : des maillots et des sweat-shirts aux couleurs des Los Angeles Lakers, la franchise de toujours de Kobe Bryant, incrustés de cristaux de la marque Swarovski et barrés du nom du styliste, Plein.

Trop bling-bling pour certains, trop autocentrée pour d'autres, cette collection a suscité l'ire de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont également accusé Philippe Plein de vouloir tirer profit de la mort tragique de Kobe Bryant pour son business. Les nouvelles pièces sont en effet déjà disponibles sur la boutique en ligne de la marque de luxe à un prix exorbitant : entre 2.000 et 3.000 dollars (entre 1.840 et 2.760 euros). Face au tollé, le styliste a tout de suite précisé à différents médias américains que la totalité des recettes iraient à la fondation créée par Kobe Bryant, Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Mais c'est surtout un élément de la scénographie du show à Milan qui a particulièrement scandalisé les fans du «Black Mamba» : la présence de deux hélicoptères dorés sur scène. De très mauvais goût lorsque l'on se rappelle que Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna sont décédés le 26 janvier dernier à Los Angeles dans un accident d'hélicoptère, qui a également coûté la vie à sept autres personnes.

«Philipp Plein a fabriqué deux hélicoptères dorés pour son show d'aujourd'hui, qui tombe 27 jours après la mort de Kobe dans un accident d'hélicoptère. MAIS NE VOUS EN FAITES PAS, il a concocté un tas de maillots Swarovski Kobe (avec 'Plein' écrit dessus ??) donc c'est cool. Va te faire foutre, Philipp», s'est ainsi emporté un internaute sur Twitter.

Philipp Plein made two gold helicopters for his show today, which falls 27 days after Kobe died in a helicopter crash



➖



BUT DONT WORRY he whipped up a bunch of Swarovski Kobe jerseys (with “Plein” written on them??) so it’s cool.



➖



Fuck you, Philipp. pic.twitter.com/UHjbubXuG9

— Bliss Foster (@BlissFoster) February 23, 2020