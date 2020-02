Pour Cavani, son plus beau but est son «coup-franc à Marseille»

Dimanche, au Parc des Princes, Edinson Cavani a inscrit, contre Bordeaux (4-3), son 200e but sous le maillot du PSG depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2013. Son plus beau ? Celui inscrit en octobre 2017 sur la pelouse du Stade Vélodrome à Marseille (2-2).

Ce soir-là, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avait trompé Steve Mandanda d’un somptueux coup-franc pour égaliser dans les arrêts de jeu et permettre au PSG de préserver son invincibilité face à son rival phocéen, qui s’étend aujourd’hui à 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (17 victoires, 3 nuls).

«Il y a en a beaucoup de beaux, non ? C’est dur de choisir. Mais je crois que celui qui reste dans la tête de tous, c’est le coup franc du 2-2 à Marseille. Le stade attendait que le coup franc soit passé pour crier. Et c'est là que j'ai annulé un peu la fête, a-t-il lâché. Les Clasicos sont des matchs encore plus spéciaux que les autres.»

Et le numéro 9 du PSG, en fin de contrat en juin, aura peut-être l’occasion de récidiver une dernière fois dans moins d’un mois lors du déplacement dans la cité phocéenne en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Mais avant, lui et ses coéquipiers auront d’autres échéances, et notamment le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund avec une qualification pour les quarts de finales à aller chercher. «Nous sommes capables de faire des grandes choses, mais il faut rester unis, a-t-il insisté. On va rester ensemble, on va montrer qu’on est capable d’aller chercher la qualification.»

Et en concurrence avec Mauro Icardi, El Matador pourrait retrouver une place de titulaire à la pointe de l’attaque parisienne pour ce rendez-vous décisif s’il parvient à faire parler son éternel instinct de buteur d’ici là.