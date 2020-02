«Ce n’est pas que pour les filles, ça touche tout le monde» : rencontre avec les réalisateurs de Footeuses

Éliminer les clichés comme les adversaires. Disponible sur Youtube depuis le 21 février, le documentaire Footeuses, réalisé par Lyna Saoucha et Ryan Doubiago, raconte le quotidien complexe de jeunes passionnées.

Pendant un an, les deux réalisateurs ont sillonné l’Île-de-France pour suivre le parcours de plusieurs joueuses pleines de plaisir, de passion et d’abnégation. «On a eu l’envie de les suivre dans leur vie de tous les jours pour se rendre compte et montrer comment elles vivent leur passion quotidiennement», explique Lyna Saoucha.

Du haut de ses 21 ans, celle qui est notamment derrière le site «Vraies Meufs» ou encore le podcast «L’Atay» a eu l’idée de ce sujet lors de la Coupe du monde 2018 que Kylian Mbappé et compagnie ont remporté en Russie. «Je me suis rendu compte que je connaissais les joueurs de l’équipe de France masculine mais pas celle des féminines, confie-t-elle. Alors que le Mondial se disputait un an après à domicile. J’ai aussi remarqué que l’on était proche des garçons. On s’identifie à eux, on les suit sur les réseaux alors que les femmes on peut à peine les identifier.»

le «club des daronnes»

Entre entretiens avec des professionnelles (Laure Boulleau, Nadia Nadim, Grace Geyoro), avec des parents (la mère de Grace) et les confessions de joueuses amateurs, ce film de 46 minutes, produit par Yard et Miles – qui avaient produit Ousmane et Ballon sur bitume –, permet de plonger dans l’univers du street-foot. Tout en y intégrant le volet privé pour ne pas rester que dans le sportif. «On parle toujours de leur performance pour montrer que ce sont de bonnes athlètes, on a moins ce côté du quotidien, regrette Lyna Saoucha. Alors que pour les hommes, on l’a. L’idée c’était de faire un truc dans lequel n’importe quelle femme se retrouverait.»

C’est aussi pour cela qu’ils sont allés à la rencontre de celles qui pratiquent le football-loisir. Comme au Witch FC au Bois de Vincennes ou encore l’Olympique de Montmartre, le «club des daronnes». «On s’est rendu compte que le foot dépasse le sport, a indiqué la réalisatrice. Pour ces filles, l’équipe est comme une famille.» Une sororité qui a surpris la jeune réalisatrice qui ne pensait pas voir ce lien aussi puissant ressortir dans ce documentaire. «On est parti avec des thématiques mais tout a été bousculé avec nos rencontres, a-t-elle raconté. Ce qui nous a frappé, c’est cette sororité. On ne pensait pas que c’était aussi important, aussi puissant dans la vraie vie.»

Sans être forcément un hymne au féminisme, Footeuses a surtout l’objectif de bousculer l’image que l’on a des femmes dans le monde du ballon rond. «On n’a pas fait un documentaire qui parle qu’aux filles, ça touche tout le monde», précise Lyna Saoucha. Il faut dire que dans le sport le plus populaire de la planète, les clichés sont encore très nombreux (garçons manqués, etc). «Même si les choses ont pas mal évolué ces dernières années notamment avec l’organisation de la Coupe du monde féminin en 2019 en France qui a beaucoup aidé au développement médiatique», rappelle-t-elle.

Les réalisateurs ont d’ailleurs remarqué qu’il y avait eu un avant et un après tournage. «Lors des avants premières, plusieurs parents qui, au début n’étaient pas partants pour que leurs filles jouent au football, étaient présents et très fiers, a raconté Ryan Doubiago. Un grand frère est venu également et a été très touché parce qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait jamais été voir sa sœur jouer. Il va y aller maintenant.» Émotion et espoir. Tout ce qui caractérise ce documentaire.