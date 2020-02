«Je ne peux pas imaginer notre vie sans vous» : le discours déchirant de Vanessa Bryant lors de l'hommage à Gigi et Kobe

Lundi, lors de la cérémonie publique en hommage à Kobe Bryant, l’ancien basketteur des Los Angeles Lakers décédé dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier avec l'une de leurs filles, sa femme Vanessa Bryant a livré un discours poignant.

Toute la famille de la NBA ainsi qu'une foule d'anonymes (environ 20.000) était présents pour cet adieu public, qui a eu lieu le 24 février, en référence au maillot n°24 porté par le joueur, et le n°2 de sa fille à l'avenir prometteur. À la tribune, sur la grande scène disposée au centre du Staples Center, les proches du basketteur, joueuses ou joueurs, amis ou membres de la famille, se sont succédés pour lui rendre un dernier hommage.

Retenant ses sanglots, Vanessa Bryant, bouleversée mais digne, et encouragée par une standing ovation de l'assemblée, a évoqué la vie de sa «baby girl Gigi» et de son «âme sœur Kobe», qu’elle a épousé lorsqu’elle avait 17 ans.

Elle a notamment raconté comment Gianna, que son père coachait au basket, donnait des conseils à l’équipe des garçons et leur parlait de la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson. «Gigi était mon rayon de soleil. Elle a illuminé chacune de mes journées. Elle me manque tous les jours. Je l’aime tellement», a-t-elle déclaré.

Très émue, l’épouse de l’ex-star des Lakers a évoqué dans son discours poignant des futurs moments de vie avortés par ce tragique accident : «On ne pourra pas la voir aller au lycée et lui apprendre à conduire. Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est radieuse le jour de son mariage. Je ne verrai jamais ma fille danser avec son papa (…). Je ne peux pas imaginer notre vie sans vous.»

«Elle serait probablement devenue la meilleure joueuse de la WNBA. Elle aurait fait une énorme différence pour le basketball féminin. Gigi était déterminée à changer la façon dont tout le monde considère les femmes dans le sport», a-t-elle ajouté.

«C'était le mari le plus incroyable»

Kobe «était tout pour moi depuis mes 17 ans et demi», a poursuivi Vanessa Bryant. «J'étais sa première petite amie, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie, sa confidente et sa protectrice. C'était le mari le plus incroyable. Kobe était le MVP (la récompense individuelle suprême en basket, ndlr) des pères de filles», a-t-elle confié. «Il disait tout le temps à ses filles combien elles étaient intelligentes et belles. Il leur apprenait à être braves et à continuer à se battre quand les choses se compliquaient.»

«Nous avons vraiment eu une histoire d'amour incroyable. Nous nous aimions de tout notre être. Deux personnes parfaitement imparfaites formant une belle famille et élevant nos filles douces et incroyables», a-t-elle dit.

«Bébé, prends soin de notre Gigi», a-t-elle lancé à Kobe Bryant. «Et moi je m’occupe de Nani, Bibi et Coco (les surnoms de leurs trois autres filles, ndlr). On est toujours la meilleure des équipes...».

«On vous aime, et vous nous manquez», a conclu Vanessa Bryant. «Reposez tous les deux en paix, et amusez-vous bien au paradis jusqu’à ce que nous nous retrouvions un jour. Nous vous aimons et vous nous manquez. Pour toujours.»