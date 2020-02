Ligue 2 : Philippe Montanier remercié par Lens

Le Racing Club de Lens a décidé, ce mardi, d’écarter son entraîneur Philippe Montanier. Une décision qui intervient après la lourde défaite à domicile face à Caen (1-4).

Candidat à la montée, le club lensois n’a remporté qu’un seul de sept derniers matchs et a glissé à la 3e place du classement de Ligue 2 derrière le FC Lorient et l’AC Ajaccio, alors qu’il avait décroché le titre honorifique de champion d’automne en décembre. Cette spirale négative a poussé les dirigeants des Sang et Or à «suspendre d’activité Philippe Montanier et une partie de son staff technique.»

Arrivé sur le banc du RCL à l’été 2018, l’ancien entraîneur de Rennes avait échoué aux portes de la Ligue 1 la saison dernière en s’inclinant en barrages face à Dijon (1-1, 1-3).

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, la responsabilité du groupe a été confiée à Franck Haise, actuel entraîneur de la réserve lensoise. Sa mission commencera, lundi, face au Paris FC pour le compte de la 27e journée de Ligue 2.