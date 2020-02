Ligue des champions : Lyon peut-il réaliser l’exploit face à la Juventus ?

Sur les bords du Rhône, la saison de l’OL est loin d’être un long fleuve tranquille. Résultats sportifs décevants, frictions entre supporters et direction, ou encore défiance envers Rudi Garcia, le club rhodanien navigue en eaux très agitées avant la venue de la Juventus Turin, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Un contexte qui laisse peu de place aux illusions face au leader du championnat d’Italie et à Cristiano Ronaldo. A 35 ans, le Portugais, quintuple vainqueur de la compétition, sera tout naturellement le danger numéro 1 de la Veille Dame, lui qui a inscrit au moins un but au cours de ses onze dernières apparitions en Serie A.

D’autant que Jason Denayer et ses coéquipiers n’offrent aucun gage de sécurité défensivement et se présenteront, eux, avec une attaque orpheline de Memphis Depay, meilleur buteur de l'OL sur la scène européenne (5 buts), et un Moussa Dembélé qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en C1. «Je ne suis pas frustré de ne pas encore avoir marqué, a assuré l’attaquant français. Mais il y a plus d’attentes dans cette compétition et c’est à moi de sortir un gros match à la maison.»

Et le moment apparait idéal pour débloquer son compteur dans l’espoir de donner un peu de relief à la saison lyonnaise qui en a cruellement manqué jusqu’à maintenant. Si elle est toujours engagée dans quatre compétitions, avec une finale de Coupe de la Ligue et une demi-finale de Coupe de France à disputer, l’équipe de Rudi Garcia n’a jamais vraiment enthousiasmé ses fidèles suiveurs et sa médiocre 7e place en Ligue 1 renforce l’idée d’une saison sans saveur. «La saison n’a pas toujours été facile, a reconnu Dembélé. Mais La ligue des champions est une autre compétition. On est très concentré pour faire un bon match.»

Mais il faudra sûrement plus que cela pour espérer titiller la formation de Maurizio Sarri, qui ne traverse pas forcément sa meilleure période, et espérer réaliser l’exploit. «Il faut qu’on soit à notre meilleur niveau, qu’on ait confiance en nous surtout et qu’on donne tout sur le terrain», a insisté l’entraîneur lyonnais, qui n’a aucun doute sur la motivation de ses troupes malgré des prestations pas toujours glorieuses à domicile comme dans les grands rendez-vous.

En ce sens, les Gones seraient bien inspirés de prendre exemple sur l’Atlético Madrid ou bien le Borussia Dortmund. Sur leurs terres et loin d’être favoris, le club espagnol contre Liverpool (1-0) et la formation allemande face au PSG (2-1) ont réussi à déjouer les pronostics dans une Ligue des champions qui a réservé bons nombres de surprises ces dernières saisons. Alors pourquoi pas Lyon ?