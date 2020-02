Ligue des champions : Lyon crée l'exploit face à la Juventus Turin (1-0)

C’est dans les grands soirs que les grandes équipes se révèlent. Si l’OL occupe seulement la 7e place de Ligue 1, il a prouvé, ce mercredi, qu’il pouvait être rangé dans cette catégorie avec sa victoire sur la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Ligue des champions au terme de son match le plus abouti de la saison (1-0).

Le chemin est encore long avant d’atteindre les quarts de finale, mais le club rhodanien s’est donné le droit de rêver, alors qu’il était loin de partir avec la faveur des pronostics au regard de ses performances souvent labourieuses et peu emballantes qui ont accouché de résultats décevants, d'un changement d'entraîneur ou encore de frictions entre direction et supporters. Et les Lyonnais n'auraient sûrement pas connu ces situations s’ils avaient plus souvent fait preuve d’autant d’abnégation, de solidarité, d’agressivité et de caractère que face aux Turinois.

«Personne ne s’attendait à ce qu’on puisse battre la Juve. (…) Notre prestation a été très très bonne, cela peut nous donner confiance, avec beaucoup d’humilité, en gardant notre sérénité. C’est juste le premier match. Ça montre qu’on a de la qualité, que notre groupe a beaucoup de talent», a déclaré dans un large sourire le directeur sportif Juninho à l'issue de la rencontre.

Malgré une entame délicate, les hommes de Rudi Garcia ont réalisé quarante-cinq premières minutes proche de la perfection en étouffant et bousculant comme rarement Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, pourtant leaders de la Serie A, sous l’impulsion notamment du duo Bruno Guimaraes-Houssem Aouar. Le Brésilien, qui disputait seulement son deuxième match sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée au mercato d’hiver, a démontré l’entendue de ses qualités quand le pur produit du centre de formation lyonnais a confirmé sa faculté à briller dans les grands rendez-vous.

Et cette rencontre n’a pas fait exception avec son travail sur l’ouverture du score de Lucas Tousart (31e). A ce moment, la Juve était à dix car Matthijs de Ligt se faisait soigner sur le bord du terrain après un coup reçu à la tête, mais cette ouverture du score était loin d'être imméritée.

D'autant que Karl Toko Ekambi aurait pu débloquer la situation un peu plus tôt, mais sa tête, sur un corner d'Aouar, a trouvé la barre transversale (21e). L’attaquant camerounais aurait aussi pu creuser l’écart avant la pause si sa frappe ne s'était pas envolée au-dessus de la cage de Szczesny après une mésentente de la défense turinoise (41e).

Il n’y a plus à espérer pour les Gones, qui ont su parfaitement défendre leur avantage après la pause malgré la forte mais stérile domination de la Juve, qu’ils ne regretteront pas ces occasions manquées dans trois semaines de l’autre côté des Alpes. Car ils ne sont sûrement pas sans savoir que la saison passée, à ce même stade de la compétition, la Juventus s'était inclinée sur la pelouse de l'Atlético Madrid (2-0), avant de renverser la vapeur à domicile avec un triplé de Ronaldo (3-0). Méfiance donc…