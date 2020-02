L'OL menace ses propres supporters après des montages de Rudi Garcia en clown

La tension est montée d’un cran. Alors que Lyon reçoit mercredi soir la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le climat entre la direction du club et les supporters est très chaud.

Depuis quelques jours sur Twitter, certains fans de l’OL postent des messages avec un même de Rudi Garcia, l’entraineur rhodanien, grimé en clown. Un visuel qui n’a pas du tout plu à Jean-Michel Aulas et à l’institution lyonnaise qui a publié mercredi un communiqué.

«L’OL informe que le club déposera désormais plainte à raison de tous les contenus, postés ou partagés sur ses réseaux sociaux, susceptibles d’être constitutifs d’injures, de diffamation, de menace, de harcèlement ou encore d’incitation à la haine», peut-on ainsi lire dans ce communiqué assez virulent.

Il faut dire que depuis quelques jours, les «attaques» envers celui qui a remplacé Sylvinho sur le banc des Gones alors qu’il était entraineur de l’OM il y a encore quelques mois, se répètent régulièrement.

On a tous un clown qui sommeille en nous... une part d'enfance qui ne demande qu'à se réveiller, une réponse à l'horreur et aux malheurs qui nous frappent.





Et si, demain, comme Rudi Garcia, nous venions tous travailler en clown ? #EtSiDemain#OnaTousUnClown pic.twitter.com/1P8qA1zh1F

— Maxime Mianat (@mianatmaxime) February 26, 2020