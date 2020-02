Guirane N’Daw avoue avoir menti sur son âge comme «99% des joueurs sénégalais»

Passé par Sochaux, Nantes, Saint-Etienne, Metz ou encore Lens, Guirane N’Daw est aujourd’hui retiré des terrains alors qu’il est âgé de 35 ans. Du moins officiellement, car il a avoué avoir menti sur son âge pour faire carrière en Europe.

«Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel», a indiqué l’ancien international des Lions de la Teranga (44 sélections), qui a également évolué en Espagne (Real Saragosse), en Angleterre (Birmingham, Ipswich) et en Grèce (Asteras Tripolis). Si elle a souvent alimenté les suspicions sans vraiment être prouvée, cette pratique serait courante sur le continent africain, et ne concernerait pas uniquement le Sénégal.

«En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est la réalité qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeunes de 15 ans sont plus costauds que lui», a-t-il ajouté dans une interview accordée au média IGFM et relayée par afrik-foot.

Même si la vidéo contenant ce passage a été supprimée, nul doute que les propos de Guirane N’Daw devrait relancer la polémique sur le phénomène de fraude des âges de l’autre côté de la Méditerranée.