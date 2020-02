Ligue 1 : A Nîmes, l'OM prêt à repartir droit au but ?

L’OM n’est plus imbattable. Le club olympien a vu sa série d’invincibilité de 14 matchs sans défaite en championnat stoppée nette, le week-end dernier, par Nantes (1-3). Un coup d’arrêt sans grande conséquence au classement pour des Marseillais toujours bien calés à la deuxième place avec 8 et 9 points d’avance sur Rennes et Lille.

Mais pour éviter de voir leurs poursuivants revenir dans leurs rétroviseurs, ils vont devoir réenclencher la première, ce vendredi, à Nîmes en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. «Il faut rebondir et gagner pour garder cette deuxième place. Il faut maintenir l’écart avec les concurrents», a insisté Boubakar Kamara, déterminé comme ses coéquipiers à l’idée de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Et Steve Mandanda n’a aucun doute sur la capacité de réaction de ses partenaires, qui n’ont jamais enchaîné deux défaites consécutives en championnat cette saison. «Je ne suis pas inquiet. Un, on a une petite marge ; deux, on a un groupe de qualité», a énuméré le capitaine phocéen.

Et quoi de mieux qu’un déplacement pour reprendre sa marche en avant et maintenir à distance Rennais comme Lillois ? Non pas que les Nîmois, actuels barragistes, sont déficients sur leurs terres, eux qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs à domicile depuis le début de l’année et avaient battu l’OM aux Costières la saison dernière (3-1). Mais les hommes d’André Villas-Boas sont particulièrement à l’aise loin du Vélodrome avec le deuxième meilleur bilan de l’élite à l’extérieur contre le quatrième à la maison.

Les premières semaines de 2020 ont confirmé ces dispositions avec trois succès et un nul loin du boulevard Michelet contre une victoire, un nul et une défaite devant leurs supporters. «A l'extérieur, c'est différent. On est chez nos adversaires et la pression du public est plus sur l'équipe qui nous reçoit», a affirmé Kamara. «Les équipes adverses nous attendent un peu plus au Vélodrome et on joue davantage contre des blocs fermés», a analysé, de son côté, Villas-Boas, en pointant les problèmes d’animation offensive de son équipe.

Le revers contre Nantes a mis en lumière les difficultés d’une attaque marseillaise qui a inscrit sept buts en autant de journées en 2020 avec cinq buteurs différents. «L’équipe peut produire plus en attaque. On manque de justesse technique et de finition, a regretté le technicien portugais. J’espère trouver cette créativité.» Pour repartir droit au but.