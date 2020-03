Coronavirus : l’Euro 2020 sera-t-il annulé ?

L’épidémie de coronavirus aura-t-elle raison de l’Euro 2020 ? A un peu plus de 100 jours du coup d’envoi de la compétition, la question de son maintien ne cesse de prendre de l’ampleur. D’autant que le match d’ouverture, prévu le 12 juin, doit se jouer en Italie, premier foyer de contamination en Europe et où de nombreux matchs ont déjà été reportés.

Son organisation dans 12 pays et villes différents (Londres, Rome, Bakou, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Bucarest, Dublin, Bilbao, Budapest, Munich, Amsterdam et Glasgow) suscite également les inquiétudes. Car les flux massifs de supporters à travers l’Europe multiplient les risques de contamination et de propagation si la progression n’est pas enrayée dans les prochaines semaines.

Mais si plusieurs événements sportifs ont déjà été annulés ou sont menacés, l’UEFA, qui ne souhaite pas prendre une décision trop hâtive, se veut rassurante sur la tenue du Championnat d’Europe, qui doit fêter son 60e anniversaire. «L’Euro 2020 donnera son coup d’envoi le 12 juin 2020 à Rome, a assuré un porte-parole de l’organisation européenne au Guardian. L’UEFA est en contact avec les autorités internationales et locales au sujet du coronavirus. Pour le moment, il n’y a pas besoin de changer quoi que ce soit dans le calendrier.»

Elle suit néanmoins très attentivement la situation et n’a pas écarté la possibilité d’un éventuel report si aucune évolution positive n’est constatée. Elle aurait ainsi commencé à consulter les gouvernements des différents pays où doit avoir lieu cet Euro, selon la presse britannique.

Interrogée à ce sujet par la Rai, Michele Uva, vice-président de l’UEFA, a indiqué que l’instance européenne est «dans une phase d’observation, nous contrôlons pays par pays. Le foot doit suivre les indications des gouvernements de chaque État et les compétitions ne seront bloquées que si la situation devait s’aggraver.» Et rien pour le moment ne laisse à penser à un début de sortie de crise…