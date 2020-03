Coronavirus : Liverpool privé du titre de champion d’Angleterre ?

Liverpool a concédé, samedi, sa première défaite de la saison en Premier League à Watford (3-0). Mais les Reds conservent une confortable avance en tête du classement sur Manchester City, relégué à 22 points, et filent vers son premier titre de champion d’Angleterre depuis 1990. A moins qu’un «adversaire» inattendu du nom de coronavirus ne vienne jouer les trouble-fêtes…

Ce scénario n’est pour le moment qu’une hypothèse. Mais il ne peut être complètement exclu. L’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde a déjà eu de nombreuses répercussions, et notamment dans le sport avec plusieurs événements reportés ou tout simplement annulés.

Et si le championnat d’Angleterre venait à être interrompu avant son terme par les autorités britanniques pour des raisons sanitaires en cas de propagation, aucun champion ne serait décrété, selon The Telegraph, qui explique que la Premier League ne dispose d’aucune règle en cas de championnat arrêté. En bas de tableau, les équipes dans la zone de relégation seraient, quant à elles, maintenues, dans l’élite.

Au regard des énormes enjeux financiers, la ligue anglaise pourrait se pencher sur cette situation pour trouver une solution et éviter que des clubs se retrouvent lésés. A commencer par Liverpool et sa saison au presque parfait.

There is no guarantee Liverpool would be crowned Premier League champions if the season was curtailed by coronavirus | @ben_rumsby reportshttps://t.co/Lu7gvYcZ79

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2020