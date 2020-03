Ski alpin : l’excellente opération d’Alexis Pinturault à Hinterstoder

La «remontada» est lancée. Vainqueur du combiné d’Hinterstoder, dimanche, Alexis Pinturault a effectué une belle remontée au classement général de la Coupe du monde.

Arrivé en Autriche avec 124 points de retard sur Aleksander Aamodt Kilde, après un slalom géant raté à Naeba (Japon), le Français, qui s'est offert la 28e victoire de sa carrière, n’est désormais plus qu’à 34 petits points du Norvégien.

Quatrième samedi sur le super-G, le skieur de Courchevel a écrasé la concurrence lors du combiné, sa spécialité. Champion du monde de la discipline, «Pintu» s’est d’ailleurs offert le petit globe de combiné grâce à sa performance.

La tête du général lundi ?

«C’est difficile de gagner ce petit globe, parce que l’'on ne peut pas faire la moindre erreur, sinon on n’a aucune chance de le remporter, a confié celui qui a creusé un bon matelas de 69 points d’avance sur Henrik Kristoffersen. Ce n’est pas comme dans d’autres disciplines, où il y a un peu de place pour faire des erreurs.»

A présent, Alexis Pinturault va tenter de poursuivre sur cette lancée dès lundi lors du slalom géant (si la météo le permet). Sur la piste d’Hannes-Trinkl qu’il apprécie, il pourra se rapprocher encore un peu plus de Kilde, et pourquoi pas prendre les commandes du général. Et s’imposer comme le successeur de Marcel Hirscher.