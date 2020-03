Vidéo : une bagarre générale éclate dans les rues de Lyon avant le derby OL-Saint-Etienne

Une triste image. Samedi soir, à la veille du derby entre l’OL et Saint-Etienne, plusieurs supporters des deux équipes se sont retrouvés pour une énorme rixe dans les rues lyonnaises.

Avant de voir leurs équipes respectives s’affronter dimanche soir au Groupama Stadium de Décines en clôture de la 27e journée de Ligue 1, certains fans des deux formations ont donc choisi les rues de Lyon pour en découdre 24 heures avant.

Des scènes assez incroyables que plusieurs témoins ont pu filmer et poster sur les réseaux sociaux. Des têtes cagoulés, des coups-de-poing, des lancers de chaises, des vitres cassés et du sang par terre. Voilà ce que l’on pouvait apercevoir.

Lyon - Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020

Les magic dans les rues de Lyon pic.twitter.com/djKmC4MKwA — Nico (@ncsriou) February 29, 2020

«Voilà maintenant 7 ans que les Verts ne peuvent compter sur notre soutien lors d’un derby disputé en terre lyonnaise, pouvait-on lire sur le compte Twitter des «Magic Fans», un groupe d’Ultras de Saint-Etienne. 7 ans que des arrêtés préfectoraux et ministériels, tous plus fantaisistes les uns que les autres pullulent, retirant à ce match sa saveur si particulière (...). Nous, Magic Fans, avons investi le centre de Lyon et nous y sommes rassemblés depuis 19h. ce samedi soir.»

D’après les sapeurs-pompiers, ces heurts ont fait trois blessés légers. Ils présentaient tous des plaies au niveau du visage.