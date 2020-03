Coronavirus : La rencontre du tournoi des 6 nations entre l’Ecosse et la France maintenue

Le 6 Nations fait de la résistance face au coronavirus. Hormis la rencontre entre l’Irlande et l’Italie, tous les autres matchs du tournoi, dont celui qui doit opposer, dimanche, l’Ecosse à la France à Edimbourg, ont été maintenus, ce lundi, à l’issue d’une réunion des organisateurs à Paris.

«Les Six Nations et ses six fédérations suivent la situation de très près avec leurs gouvernements respectifs et les autorités sanitaires compétentes et suivront strictement toutes les directives qui pourraient avoir un impact sur les événements sportifs. Dans l’état actuel des choses, sur la base des dernières informations, tous les matchs des Six Nations actuellement programmés devraient se dérouler», a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Mais elle n’est pas seule maître de la situation et un report de dernière minute n’est pas complètement à écarter. Surtout si la situation venait à empirer dans les prochaines heures. «Les différents gouvernements peuvent en décider autrement et nous devons nous tenir prêts à toute éventualité», a expliqué à l’AFP une porte-parole des organisateurs.

Avant cette 4e journée et son déplacement sur la pelouse de Murrayfield, le XV de France occupe la tête du tournoi et il est même en course pour réaliser le Grand Chelem après contre l’Angleterre (24-17), l’Italie (35-22) et au pays de Galles (23-27).