Coronavirus : Marathon de Paris, Euro 2020, JO de Tokyo… Le sport mis en quarantaine ?

Le sport en quarantaine ? Marathon de Paris, Euro de football, Tour de France, Jeux Olympiques de Tokyo… Tous ces événements sportifs, et tant d’autres sur tous les continents, prévus dans les prochaines semaines ou mois, ont été épargnés par un report ou une annulation lié à l’épidémie du coronavirus qui sévit dans le monde. Mais pour combien de temps encore ?

La question de leur maintien ne cesse de prendre de l’ampleur et ne semble tenir plus qu’à un fil, alors que la menace plane également sur la fin du tournoi des 6 Nations de rugby et qu’une réunion présidée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu doit se tenir, mardi matin, sur «la situation relative à l’épidémie». S’il n’a lieu que dans un mois dans les rues de la capitale (5 avril), le marathon de Paris a des chances de subir le même sort que le semi-marathon, programmé le week-end dernier et reporté à une date non déterminée. «Dans sa lutte de propagation du coronavirus, le gouvernement a pris la décision d’annuler les manifestations regroupant plusieurs milliers de personnes», avait justifié les organisateurs.

Cette concentration massive de personnes pourrait poser problème dans l’Hexagone pour Roland-Garros (24 mai-7 juin) ou encore le Tour de France (27 juin-19 juillet), et ses milliers de spectateurs présents sur les bords de la route. Mais aussi pour la suite de la Ligue des champions et l’Euro 2020 dont le coup d’envoi doit être donné le 12 juin. D’autant qu’il est organisé dans 12 pays et villes différents (Londres, Rome, Bakou, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Bucarest, Dublin, Bilbao, Budapest, Munich, Amsterdam et Glasgow) avec des flux massifs de supporters à travers l’Europe qui multiplient les risques de contamination et de propagation si la progression n’est pas enrayée. Et que le match d’ouverture doit se jouer en Italie, premier foyer de contamination en Europe et où de nombreux matchs ont déjà été reportés. Le sujet va forcément s’inviter, à partir de ce lundi, au menu du comité exécutif de l’UEFA, même si l’instance européenne se veut, pour le moment, rassurante. «L’Euro 2020 donnera son coup d’envoi le 12 juin 2020 à Rome, a assuré un porte-parole. Pour le moment, il n’y a pas besoin de changer quoi que ce soit dans le calendrier.»

Ce discours est identique à celui tenu, pour l’instant, par le Comité international olympique (CIO), qui doit se réunir ce mardi et mercredi, à Lausanne, concernant les Jeux olympiques de Tokyo (Japon). Aucune annulation n’est à l’ordre du jour. «Le CIO est totalement déterminé à la tenue de JO couronnés de succès à Tokyo à partir du 24 juillet et jusqu’au 9 août», a confié son président Thomas Bach. Cette position suscite la controverse auprès des sportifs comme des fédérations internationales dans le flou le plus complet.

Le CIO comme l’UEFA préfèrent se laisser le temps avant de prendre une décision trop hâtive et se prononcer sur une éventuelle annulation qui aurait de nombreuses conséquences, plus particulièrement sur le plan économique. A titre d’exemple en 2016, le virus zika n’avait eu raison des JO de Rio (Brésil). Seules les guerres mondiales ont entraîné l’annulation des JO prévus en 1916 à Berlin ou en 1940 à Sapporo (hiver) et Tokyo (été), et 1944 à Cortina d’Ampezzo (hiver) et Londres (été).