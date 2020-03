Coupe de France : une répétition grandeur nature pour le PSG à Lyon

A une semaine des retrouvailles avec le Borussia Dortmund, le PSG a encore deux matchs. Deux rendez-vous qui ne revêtent pas la même importance. Le déplacement à Lyon, ce mercredi, en demi-finale de la Coupe de France servira de répétition grandeur nature avant le tant attendu 8e de finale retour de Ligue des champions, alors que celui à Strasbourg, samedi, en championnat, comptera presque pour du beurre, en exagérant un peu.

Au Groupama Stadium, le club de la capitale aura face à lui une formation lyonnaise en grande forme avec ses deux succès probants à domicile contre la Juventus Turin sur la scène européenne (1-0), puis dans le derby face à Saint-Etienne en championnat (2-0), en faisant preuve d’intensité, d’engagement et de caractère, notamment contre le champion d’Italie. Tout ce qui avait manqué à Paris huit jours plus tôt. «Je suis heureux qu’on ait la possibilité de jouer un match comme ça, c'est bien pour nous. Ce sera une rencontre avec beaucoup de tension, un match de niveau Ligue des champions», a souligné Thomas Tuchel.

«Mentalement, c’est le moment pour nous préparer et d’observer qui est capable de montrer de la qualité, de gérer un match avec de la tension comme celui-là», a-t-il ajouté. D’autant que l’entraîneur allemand devrait proposer une équipe et un schéma tactique très proches de ceux qui seront alignés au Parc des Princes (à huis clos ?) pour renverser le vice-champion d’Allemagne, vainqueur à l’aller (2-1).

Suspendu, le week-end dernier, lors de la venue de Dijon (4-0), Neymar fera ainsi son retour dans le onze de départ. «Il va jouer. Le plus important est qu’il prenne le rythme, et qu’il soit avec nous dans cette phase décisive. J’ai le sentiment qu’il est prêt, calme et confiant», a confié Tuchel.

En revanche, l’incertitude demeure sur le nom du quatrième «Fantastique» entre Edinson Cavani et Mauro Icardi ainsi que sur la présence d’Angel Di Maria. L’Argentin était sorti par précaution contre les Dijonnais après une alerte musculaire. Mais si les examens effectués dans la foulée ont été rassurants et qu’il devrait pouvoir tenir sa place face au club allemand, aucun risque ne sera pris d’ici là. «Pour Angel, il n’y a pas de problèmes pour Dortmund, a assuré Tuchel. La question est de savoir s’il joue contre Lyon ou à Strasbourg».

Les autres interrogations concernent les titularisations ou non de Thomas Meunier et Marco Verratti suspendus mercredi prochain. Et qui de Marquinhos et Tanguy Kouassi prendra place au milieu de terrain, alors que Presnel Kimpembe et Thiago Silva sont forfaits en défense. A moins que Leandro Paredes se voit offrir une chance de se relancer. Autant de mystères dont une partie devrait être levée au coup d’envoi.