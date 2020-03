Plus de «high five», limitation des contacts avec les fans… : la NBA prend des mesures pour lutter contre le coronavirus

La NBA prend des précautions. La ligue américaine de basketball a décidé d'envoyer une note aux trente franchises avec des recommandations pour les joueurs en ce contexte de propagation du coronavirus aux Etats-Unis.

Parmi les gestes à faire ou ne pas faire, faire des poings à poings plutôt que des «high five» (tapes dans la paume de main) avec les fans, éviter de prendre divers objets comme les stylos, les ballons ou les maillots tendus par les supporters afin d'y signer des autographes, affirme lundi ESPN, qui a obtenu une copie du document.

La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont consulté les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et divers experts en maladies infectieuses, parmi lesquels un chercheur de renom de l'Université de Columbia à New York. «L'évolution du coronavirus est susceptible de changer rapidement», rappelle la Ligue aux équipes, dans son mémo.

Du côté des stars de la balle orange, le meneur de Portland CJ McCollum a annoncé sur Twitter sa décision de ne plus signer «jusqu'à nouvel ordre» des autographes, tout en rappelant à ses suiveurs quelques précautions d'usage.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego...Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.





Sincerely,





CJ

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020