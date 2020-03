Après les cris racistes contre Moussa Marega, le Vitoria Guimaraes condamné à une amende de... 714 euros

A la suite des cris racistes de ses supporters contre le joueur du FC Porto Moussa Marega lors d'un match de championnat le 16 février dernier, le Vitoria Guimaraes a été condamné par la Ligue de football portugaise à une amende ridicule de 714 euros.

Selon les informations du magazine portugais Sábado, le club s'est vu infliger au total pour ce match, marqué par de nombreux incidents entre supporters des deux camps, une amende de 18.000 euros : 7.140 euros pour des jets de sièges, 4.017 euros pour l'utilisation d'engins pyrotechniques, 3.392 pour des envois de projectiles vers le banc du FC Porto, 2.678 pour des échange de projectiles entre fans des deux clubs, et donc seulement 714 euros pour les cris de singe ayant visé l'attaquant franco-malien Moussa Marega après son but inscrit à la 60e minute.

Des actes racistes qui avaient conduit l'international malien, excédé, à quitter la pelouse à la 71e minute du match, remporté par son équipe 2 buts à 1. Malgré la volonté de ses coéquipiers et de ses adversaires de le retenir sur la pelouse, il avait finalement été remplacé par Wilson Manafa, sous les sifflets du public de Guimaraes, avant d'entrer dans le tunnel des vestiaires en faisant des doigts d'honneur au public.

Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceiçao, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimaraes, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2020

L'attaquant, qui avait écopé d'un carton jaune après avoir célébré son but avec l'un des sièges noirs du stade qui lui avait été lancé depuis les gradins, avait ensuite laissé éclater sa colère sur les réseaux sociaux après la rencontre. «Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes... Allez vous faire foutre ! Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!!», a-t-il écrit.

En dehors de cette petite amende, la Ligue portugaise également confirmé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le Vitoria Guimaraes concernant ces insultes racistes, déjà annoncée le 18 février dernier. Pas sûr que cela dissuade les racistes de déverser leur haine dans les stades.